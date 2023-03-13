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20:05, 13 марта 2023Ценности

Хайди Клум высмеяли в сети из-за наряда как у персонажа «Улицы Сезам»

Модель Хайди Клум высмеяли в сети из-за объемного желтого платья бренда Georges Hobeika

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Знаменитость посетила вечеринку, посвященную сбору денег для Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Для выхода в свет она выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар. При этом нижняя часть изделия представляла собой прозрачный шлейф.

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Читатели издания отметили, что одежда манекенщицы напоминает им наряд персонажа по имени Большая Птица. «Тем временем из студии "Улицы Сезам" поступило сообщение о краже», «Она же должна была знать, что похожа на Большую Птицу?», «Большая Птица требует вернуть ей перья», «Когда у тебя нет таланта, но ты все еще хочешь внимания», «Выглядит как скомканный одуванчик», «Эта женщина может быть красивой, но у нее нет вкуса», — заявили юзеры.

В феврале Хайди Клум посетила музыкальную премию «Грэмми-2023» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 49-летняя манекенщица появилась на ковровой дорожке в облегающем платье The Blonds золотистого цвета, ткань которого покрыта кристаллами и пайетками.

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Карина Черных
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