Хайди Клум посетила премию «Грэмми» в платье с декольте до пупка
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила музыкальную премию «Грэмми-2023» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.
49-летняя манекенщица появилась на ковровой дорожке в облегающем платье The Blonds золотистого цвета, ткань которого покрыта кристаллами и пайейтками. Вдобавок на кадрах видно, что одежда оформлена V-образным декольте до пупка. В качестве аксессуаров Клум выбрала массивные золотые браслеты и серьги-кольца, а на лицо она нанесла нюдовый макияж.
Известно, что знаменитость пришла упомянутое мероприятие вместе с мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Музыкант вышел в свет в черной рубашке и костюме того же цвета. Вдобавок певец надел множество колец.
В ноябре Хайди Клум поделилась откровенным снимком. Знаменитость разместила новое фото, на котором она показала свое тело в слитном купальнике белого цвета, позируя в ванной комнате. При этом на кадре видно, что декольте немного обнажило часть груди манекенщицы.