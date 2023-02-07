Хайди Клум посетила премию «Грэмми» в платье с декольте до пупка

Модель Хайди Клум посетила премию «Грэмми» в платье The Blonds с декольте до пупка

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила музыкальную премию «Грэмми-2023» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

49-летняя манекенщица появилась на ковровой дорожке в облегающем платье The Blonds золотистого цвета, ткань которого покрыта кристаллами и пайейтками. Вдобавок на кадрах видно, что одежда оформлена V-образным декольте до пупка. В качестве аксессуаров Клум выбрала массивные золотые браслеты и серьги-кольца, а на лицо она нанесла нюдовый макияж.

Известно, что знаменитость пришла упомянутое мероприятие вместе с мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Музыкант вышел в свет в черной рубашке и костюме того же цвета. Вдобавок певец надел множество колец.

В ноябре Хайди Клум поделилась откровенным снимком. Знаменитость разместила новое фото, на котором она показала свое тело в слитном купальнике белого цвета, позируя в ванной комнате. При этом на кадре видно, что декольте немного обнажило часть груди манекенщицы.