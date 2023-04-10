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18:06, 10 апреля 2023Россия

В СПЧ заявили о крышевании этнических ОПГ в России после убийства подростка

Член СПЧ Кабанов заявил о «крышевании» этнических ОПГ после убийства подростка на Урале

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России практикуется «крышевание» этнических организованных преступных группировок (ОПГ), действующих под видом диаспор. Об этом в своем Telegram-канале заявил член совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. Так правозащитник отреагировал на убийство подростка после ссоры в интернете на Урале.

По словам Кабанова, власти региона демонстрируют «неровное и снисходительное» отношение к совершаемым представителями среднеазиатских и закавказских диаспор преступлениям. Правозащитник отметил, что от реакции властей на убийство молодого человека зависит авторитет всей российской вертикали власти.

«Должны быть выявлены все продажные должностные лица, "крышующие" этнические ОПГ под видом диаспор, "крышующих" убийц и преступников. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы все виновные были наказаны», — заявил он.

Кабанов добавил, что убийство молодого человека было совершено «группой таджиков по предварительному сговору».

Ранее сообщалось, что подросток был убит после того, как его обвинили в оскорблении с фейкового аккаунта в соцсети. По подозрению в причастности к убийству был задержан 20-летний уроженец Таджикистана.

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Марк Леонов
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