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16:27, 10 апреля 2023Силовые структуры

В российском городе зарезали подростка после ссоры в интернете

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве подростка после интернет-ссоры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинске задержали 20-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в убийстве 17-летнего подростка после ссоры в интернете. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает URA.RU.

По данным издания, молодые люди компаниями ходили в один компьютерный клуб и поссорились после того, как в одного из члена компаний оскорбили с фейкового аккаунта. Две группы друзей решили выяснить отношения на улице, во время чего одного из них смертельно ранили ножом. Его тело нашли ночью 9 апреля возле жилого дома.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция начала поиск подростков, пытавшихся поджечь женщину с братом.

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Илона Палей
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