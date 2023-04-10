В российском городе зарезали подростка после ссоры в интернете

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве подростка после интернет-ссоры

В Челябинске задержали 20-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в убийстве 17-летнего подростка после ссоры в интернете. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает URA.RU.

По данным издания, молодые люди компаниями ходили в один компьютерный клуб и поссорились после того, как в одного из члена компаний оскорбили с фейкового аккаунта. Две группы друзей решили выяснить отношения на улице, во время чего одного из них смертельно ранили ножом. Его тело нашли ночью 9 апреля возле жилого дома.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция начала поиск подростков, пытавшихся поджечь женщину с братом.