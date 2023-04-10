Полиция начала поиск пытавшихся поджечь россиянку с братом подростков

В Новосибирске полиция начала поиск подростков, пытавшихся поджечь женщину с братом

В Новосибирске полиция начала поиск подростков, которые пытались поджечь местную жительницу и ее малолетнего брата. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ngs.ru.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением на подростков. По ее словам, вечером 8 апреля она увидела, как двое несовершеннолетних брызгали дезодорантом в прохожих, и сделала хулиганам замечание. Те решили отомстить женщине. Вместе с друзьями они подкараулили ее возле магазина и стали угрожать дезодорантом и зажигалкой, после чего направили огонь в лицо женщины и ее младшего брата.

Ранее сообщалось, что в Люберцах подросток угрожал полицейским гранатой, защищая 30 свертков с наркотиками.

