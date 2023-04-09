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18:22, 9 апреля 2023Силовые структуры

В России подросток защищал свертки с наркотиками и угрожал полицейским гранатой

Shot: в Люберцах подросток угрожал полицейским гранатой, защищая 30 свертков с наркотиками

Фото: FotograFFF / Reuters

В Люберцах 17-летний подросток начал угрожать полицейским гранатой, пытаясь защитить 30 свертков с наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в деревне Марусино. Сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного парня, который нервно озирался по сторонам. Полицейские проследовали за ним и в момент, когда он захотел проникнуть в лесополосу, попросили его остановиться.

Подросток побежал в лес, пытаясь скрыться, но полицейские быстро его догнали. В этот момент россиянин достал гранату и начал угрожать правоохранителям взрывом. Парня удалось обезвредить. В его карманах нашли 30 свертков с наркотиками. Граната оказалась муляжом.

В отделении выяснилось, что подросток — студент местного Инженерно-технологического лицея, которого ранее подозревали в различных действиях с наркотиками.

Ранее в Саратове ФСБ задержала за незаконный оборот наркотиков российского бизнесмена Марата Искиндирова, называющего себя «Сыном Чингисхана». В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств»).

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Никита Абрамов
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