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13:39, 6 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала российского бизнесмена «Сына Чингисхана» за наркотики

В Саратове ФСБ задержала за наркотики бизнесмена, называющего себя «Сыном Чингисхана»

Кадр: РИА Новости

В Саратове ФСБ задержала за незаконный оборот наркотиков бизнесмена Марата Искиндирова, называющего себя «Сыном Чингисхана». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости.

В отношение бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств») УК РФ. В ходе обысков у Искиндирова нашли в доме банки с наркотиками, а также гранату, которую тот, по данным издания, использовал для запугивания людей.

Искиндиров скандально прославился после своих заявлений о расправах и насилии в отношении неказахского этноса. Сообщается, что он нарушал трудовые права граждан по национальному признаку.

Провести проверку в отношение Искиндирова поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после публикации в социальных сетях о том, что бизнесмен нанимал на работу местных жителей, не платил им зарплату, а затем угрожал и увольнял.

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Илона Палей
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