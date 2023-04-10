В морских портах России заметили нехватку судов

Глава «Трансконтейнера» Евдокименко заявил о нехватке заходов судов в российских портах

Из-за отказа глобальных контейнерных линий от сотрудничества с Россией в морских портах страны по-прежнему наблюдается нехватка судов, причем самая сложная ситуация складывается в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью РБК заявил глава «Трансконтейнера» (крупнейший в России контейнерный железнодорожный оператор) Виталий Евдокименко.

По его словам, ситуация начинает решаться, по крайней мере, участники рынка серьезно заниматься формированием морских сервисов для Северо-Запада. Он добавил, что на фоне происходящего на восточном направлении вопрос стал особенно актуален.

«Уже сейчас туда сложно проехать, чтобы вывезти все нужные объемы товаров и грузов», — описал он ситуацию на Дальнем Востоке. При этом Евдокименко отметил, что в этом регионе насытить рынок судами в целом удалось, да и в Азово-Черноморском бассейне нет такого дефицита, который сложился в Балтийском море.

По данным Strategy Partners, до февраля прошлого года на флот компаний, покинувших Россию из-за начала боевых действий на Украине, приходилось 80-90 процентов всего объема перевозок контейнеров. Для решения этой проблемы российские власти собираются построить собственные суда на средства Фонда национального благосостояния.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков признал, что суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба достиг 42 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что проблемы начались еще до февраля 2022 года, они связаны с тем, что предприятия судостроения взяли заказы, но оказались неспособны их выполнить, в том числе по причине невозможности заказать оборудование в Европе.