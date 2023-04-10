Минобороны России сообщило об использовании опыта СВО

Генерал-лейтенант Демин заявил, что опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО

Знания на основе опыта специальной военной операции (СВО) на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, в учебных заведениях армии РФ анализируются все факты ударов с воздуха по войскам и объектам. Также дается оценка действиям подразделений и частей ПВО, используются различные материалы. «Обобщенный опыт вооруженной борьбы оперативно доводится до научно-преподавательского состава, адъюнктов и докторантов», — подчеркнул он.

Демин заявил, что кафедры на основании данных корректируют учебно-методические материалы.

Ранее президент РФ назвал опыт проведения СВО бесценным. Он напомнил об утвержденном президентским указом Плане строительства и развития Вооруженных сил (ВС) России на 2021-2025 годы и отметил, что работа по его выполнению продвигается с учетом необходимых коррективов.