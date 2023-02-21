Президент России Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции

Президент России Владимир Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции (СВО). Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию, прямая трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота должен быть положен реальный боевой опыт, полученный во время специальной военной операции. Он абсолютно бесценен», — констатировал президент, отмечая, что Россия должна выйти на новый качественный уровень.

Путин напомнил об утвержденном президентским указом Плане строительства и развития Вооруженных сил России на 2021-2025 годы и отметил, что работа по его выполнению продвигается с учетом необходимых коррективов.

Глава государства оглашает послание в Гостином Дворе. На мероприятии присутствуют члены верхней и нижней палат российского парламента, духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз Путин обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.