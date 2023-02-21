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12:45, 21 февраля 2023Россия

Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции

Президент России Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал бесценным опыт специальной военной операции (СВО). Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию, прямая трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота должен быть положен реальный боевой опыт, полученный во время специальной военной операции. Он абсолютно бесценен», — констатировал президент, отмечая, что Россия должна выйти на новый качественный уровень.

Путин напомнил об утвержденном президентским указом Плане строительства и развития Вооруженных сил России на 2021-2025 годы и отметил, что работа по его выполнению продвигается с учетом необходимых коррективов.

Глава государства оглашает послание в Гостином Дворе. На мероприятии присутствуют члены верхней и нижней палат российского парламента, духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз Путин обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.

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Варвара Родикова
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