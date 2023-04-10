Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:55, 10 апреля 2023Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

VSN Realty: самая дешевая квартира в Новой Москве стоит 5,5 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Unsplash

Наиболее бюджетные варианты квартир в Новой Москве находятся на расстоянии до 15 километров от МКАД. Квартиру с отделкой можно приобрести более чем за пять миллионов рублей. Стоимость самой дешевой квартиры назвали аналитики компании VSN Realty, передают «Известия».

Аналитики изучили предложение в 46 проектах ТиНАО. Так, самая дешевая квартира обойдется в 5,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести студию с чистовой отделкой площадью 19,9 квадратных метра.

Бюджетным вариантом также посчитали квартиру в 22,5 квадратных метра почти за 6,3 миллиона рублей. Что касается объектов без отделки, то в этом сегменте самым бюджетным вариантом оказался лот в 23 квадратных метра за 6,2 миллиона рублей.

Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года округом старой Москвы с самыми дешевыми новостройками массового сегмента оказался Зеленоградский (ЗелАО). Средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке там установилась на уровне 219,4 тысячи рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Маск ответил на критику пользователей Twitter из-за поста Медведева об Украине
Роман Костомаров приступил к физическим упражнениям
Стали известны подробности о подготовке Костомарова к протезированию
Власти США шпионили за Зеленским
Россиянка покончила с собой после обмана мошенников
78-летняя грабительница банков попалась во время нового преступления
Определены города России с подешевевшим жильем
56-летняя Холли Берри снялась голой на балконе и восхитила фанатов
Москвичам показали «ожившую» в метро скамейку
Организовавшую нарколабораторию на даче москвичку задержали с ящиком мефедрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.