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09:50, 10 апреля 2023Бывший СССР

В Казахстане мужчина пропустил остановку и чуть не задушил водителя автобуса

В Петропавловске мужчина набросился на водителя автобуса из-за пропущенной остановки

В казахстанском Петропавловске мужчина чуть не задушил водителя автобуса из-за пропущенной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что агрессивный пассажир набросился на водителя, поскольку тот не остановил автобус на нужной ему остановке. В результате буйного горожанина попытался вытащить из салона другой мужчина, возмущенный его действиями.

Как сообщили в полиции, по факту нападения на водителя автобуса был задержан 67-летний местный житель. В отношении него было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Казани кондуктор автобуса набросилась с кулаками на пьяного пассажира, который не оплатил проезд. На опубликованных очевидцем кадрах видно, как женщина избивает руками мужчину, который, придя в себя, несколько раз бьет ее в ответ ногой. После этого в драку вмешался, как предполагается, водитель автобуса.

Георгий Нестеров
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