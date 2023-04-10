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19:06, 10 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 16 лет за попытку отравить газом семью сожительницы

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 16 годам колонии за попытку отравить семью газом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд Краснодара приговорил 37-летнего мужчину, который попытался убить семью, к 16 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Kuban.kp.

Следствие и суд установили, что в декабре 2018 года россиянин переехал в Краснодар из Якутии и с тех пор проживал с женщиной, ее малолетним сыном, сестрой и двумя ее дочками. Сам мужчина не работал и жил на деньги сожительницы, а когда у той появилось 1,5 миллиона рублей от продажи квартиры, решил ее убить.

Ночью 21 января он дождался, когда вся семья ляжет спать, открыл четыре газовые конфорки, духовку и, похитив деньги, ушел из квартиры. Входную дверь фигурант запер снаружи, а ключи оставил в коляске на первом этаже. В доме оказался запасной ключ, благодаря чему семье удалось спастись.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти бывшую жену во время ссоры.

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Илона Палей
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