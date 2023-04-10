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10:31, 10 апреля 2023Россия

В баре Петербурга произошла массовая драка с участием африканцев

«Фонтанка»: на севере Петербурга произошла массовая драка с участием уроженцев Африки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В «Контакт-баре», расположенном на севере Санкт-Петербурга, произошла массовая драка с участием уроженцев Африки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, конфликт случился в ночь на 10 апреля. Предполагается, что потасовка возникла из-за ревности и обвинений в излишнем внимании к девушке одного из постоянных посетителей заведения.

Словесный конфликт перерос в драку, на двух африканцев набросились свыше десятка молодых людей. Их якобы избили и залили газом из баллончика. Пострадавшие до приезда полиции покинули бар.

В отдел полиции доставили семь человек для разбирательства в произошедшем.

13 марта сообщалось, что в Улан-Удэ гости ночного клуба устроили массовую драку, в результате которой один человек получил травму. Медики диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Заявление на обидчиков пострадавший писать отказался. Тем не менее правоохранители организовали проверку.

До этого в Екатеринбурге посетители ночного клуба NeBar устроили массовую драку. В полиции российского города позже сообщили, что никто из горожан не обращался с заявлением. В самом клубе пообещали разобраться в случившемся.

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Анна Щербакова
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