Массовая драка посетителей ночного клуба в российском городе попала на видео

Е1: в Екатеринбурге посетители ночного клуба NeBar устроили массовую драку

В Екатеринбурге посетители ночного клуба NeBar устроили массовую драку. Потасовка попала на видео, кадры опубликовал региональный портал Е1.

На появившемся видеоролике видно, как несколько мужчин ругаются между собой. После словесной перепалки трое россиян набрасываются на одного. Гость ночного клуба оказывается на полу, его бьют ногами по лицу. Предположительно, все участники конфликта пьяны.

В полиции российского города позже сообщили, что никто из горожан не писал заявления. В самом ночном клубе заверили, что разбираются в случившемся и предоставят комментарий по инциденту позднее.

Ранее сообщалось, что трое пьяных мужчин устроили массовую драку в компьютерном клубе в Санкт-Петербурге. В результате потасовки пострадал 24-летний сотрудник клуба, получивший травму головы, а также 20-летний посетитель, которого госпитализировали с переломами костей лица и черепно-мозговой травмой.