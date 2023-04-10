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18:55, 10 апреля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского отреагировали на утечку секретных документов США по Украине

Подоляк: утечка документов США по Украине не подорвет отношения Киева с партнерами

Фото: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock / Fotodom

Утечка секретных документов США по Украине не подорвет отношения Киева с союзниками. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Эти документы, которые появились, выглядят частично как аналитические, которые говорят про отношение к тем или иным проблемам», — отметил он. Подоляк также подчеркнул, что в документах в том числе говорится о нехватке ПВО у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам советника главы офиса президента сообщают о подобных фактах публично.

«Я не вижу, что тут может быть болезненным для отношений с западными партнерами. Доверие осталось, и оно никуда не денется», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интересными недавние утечки документов Пентагона. По его словам, данные об утекших в сеть документах «все изучают, анализируют, широко обсуждают».

Информация о секретных американских документах появилась 7 апреля. Тогда сообщалось, что они касаются украинского конфликта — в частности, в документах шла речь о планах НАТО и США по укреплению армии Украины. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Варвара Кошечкина
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