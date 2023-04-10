В Кремле назвали интересными утечки документов Пентагона

Представитель Кремля Песков назвал интересными недавние утечки документов Пентагона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интересными недавние утечки документов Пентагона. Об этом он заявил, общаясь с журналистами в понедельник, 10 апреля, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента указал, что данные об утекших в сеть документах «все изучают, анализируют, широко обсуждают».

О попавших в сеть секретных американских документах впервые стало известно 7 апреля. Тогда сообщалось, что они касаются украинского конфликта — в частности, в документах шла речь о планах НАТО и США по укреплению армии Украины.

На следующий день СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США. В них, помимо Украины, речь шла о Китае и Ближнем Востоке. Утечку секретных документов уже расследует Пентагон.