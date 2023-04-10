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13:08, 10 апреля 2023Мир

В Кремле назвали интересными утечки документов Пентагона

Представитель Кремля Песков назвал интересными недавние утечки документов Пентагона
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интересными недавние утечки документов Пентагона. Об этом он заявил, общаясь с журналистами в понедельник, 10 апреля, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента указал, что данные об утекших в сеть документах «все изучают, анализируют, широко обсуждают».

О попавших в сеть секретных американских документах впервые стало известно 7 апреля. Тогда сообщалось, что они касаются украинского конфликта — в частности, в документах шла речь о планах НАТО и США по укреплению армии Украины.

На следующий день СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США. В них, помимо Украины, речь шла о Китае и Ближнем Востоке. Утечку секретных документов уже расследует Пентагон.

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Варвара Кошечкина
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