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13:59, 10 апреля 2023Экономика

В России решили подождать с научными прорывами

«Ъ»: правительство пересмотрело перечень важных направлений техразвития до 2030 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Правительство сформировало новый перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. В него вошли десять «сквозных технологий» и восемь направлений промышленного развития, выяснил «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что теперь власти делают упор на повторение иностранных технологий, к которым из-за западных санкций теперь нет доступа. А вот с научными прорывами мирового уровня, о чем говорилось ранее, решено пока подождать.

Разработку концепции технологического развития на ближайшие семь лет курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Команда уже выбрала 18 направлений из предложений Минэкономразвития и Минпромторга. По десяти из них, как сообщили в Минобрнауки (также участвует в составлении программы), уже подготовлены «дорожные карты».

В качестве новых направлений выбраны производство лекарств, атомное и нефтегазовое машиностроение, в том числе оборудование для переработки углеводородов, авиапром и инфраструктура для воздушных перевозок, энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики. Их выбор обусловлен тем, что в российской экономике по этим позициям «есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка».

Перечень сквозных технологий, работа над которым началась еще до 2022 года, пришлось пересмотреть. Теперь в них входят искусственный интеллект, современные и перспективные сети мобильной связи, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, новое индустриальное и общесистемное программное обеспечение, системы накопления энергии, водородная энергетика, перспективные космические системы и сервисы, технологии новых материалов и веществ.

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Источник в Минэкономразвития пояснил, что итоговый перечень проектов ориентирован на технологический суверенитет, а не на прорывные технологии. Предполагается, что документ внесут на утверждение правительства уже в апреле.

Издание отмечает, что такой пересмотр выглядит вынужденным. Россия осталась без сотрудничества с технологическими лидерами нефтесервиса Halliburton и Baker Hughes, без самолетов Boeing и Airbus, без энергетического оборудования от Siemens Energy, телеком-оборудования от Ericsson и Nokia, индустриального программного обеспечения. Также прекратил работу в России производитель сырья для лекарств BASF. Технологии и само оборудование придется переизобретать, причем с пониманием того, что технологические лидеры продолжат совершенствовать свои разработки.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин назвал опережающее развитие и прорывные технологии залогом преодоления всех трудностей.

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Платон Щукин
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