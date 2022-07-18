Путин предсказал России опережающее развитие

Путин предсказал России преодоление трудностей и опережающее развитие

Президент Владимир Путин предсказал России опережающее экономическое развитие, заявив, что страна преодолеет все трудности. Его слова приводит ТАСС.

«Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах — преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», — отметил Путин.

По его словам, по-другому «просто невозможно». «Вопросы технологического развития чрезвычайно важны, это не только приоритет, но и база, фундамент для достижения наших стратегических планов и реализации, по сути, всех национальных проектов», — сказал глава государства.

Ранее в своем выступлении на совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин назвал «скромными» достижения госкорпорации «Ростех». Президента не удовлетворили результаты проекта по созданию сетей 5G и развития производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.