Появились подробности о жестоком избиении 14-летней российской школьницы

Избивший 14-летнюю школьницу в Ростовской области оказался ее бывшим парнем

Избивший 14-летнюю школьницу в Азове Ростовской области оказался ее бывшим, который приревновал к новому парню. Такие подробности о жестоком избиении девушки появились у Telegram-канала Don Mash.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. 18-летний Родион, заметив на Социалистической улице несовершеннолетнюю в компании молодого человека, закатил скандал, который перерос в драку. Происходящее увидел отец нового бойфренда девочки-подростка. Он вмешался в конфликт, сломал Родиону нос и забрал своего сына.

Россиянка же осталась с бывшим. Она заявила, что не любит его, после чего получила удар в лицо.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на россиянку. По словам очевидцев, школьницу забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее оказалась сломана челюсть и сотрясение мозга.