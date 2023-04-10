Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 10 апреля 2023Россия

Появились подробности о жестоком избиении 14-летней российской школьницы

Избивший 14-летнюю школьницу в Ростовской области оказался ее бывшим парнем

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Избивший 14-летнюю школьницу в Азове Ростовской области оказался ее бывшим, который приревновал к новому парню. Такие подробности о жестоком избиении девушки появились у Telegram-канала Don Mash.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. 18-летний Родион, заметив на Социалистической улице несовершеннолетнюю в компании молодого человека, закатил скандал, который перерос в драку. Происходящее увидел отец нового бойфренда девочки-подростка. Он вмешался в конфликт, сломал Родиону нос и забрал своего сына.

Россиянка же осталась с бывшим. Она заявила, что не любит его, после чего получила удар в лицо.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на россиянку. По словам очевидцев, школьницу забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее оказалась сломана челюсть и сотрясение мозга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области оценили вероятность наступления ВСУ
Анонсирована встреча Путина с главой Приморья
Российская гимнастка-чемпионка рассказала о критике со стороны Винер из-за еды
В Кремле отреагировали на решения отменить парады Победы в приграничных регионах
Мошенники лишили жилья в Москве дочь знаменитой актрисы
Российским школьникам предложили платить за пятерки
Одобрен проект поправок о пожизненном сроке за госизмену в России
В России школьник принес на уроки нож и ударил им другого ребенка
Мобилизованные украинцы поделились опасениями об идущем призыве в армию
Появились подробности о жестоком избиении 14-летней российской школьницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.