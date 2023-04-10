Россиянин жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы и попал на видео
В Азове Ростовской области мужчина напал на 14-летнюю школьницу посреди улицы и жестоко избил ее. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.
На видеоролике видно, как мужчина что-то громко доказывает девочке. Затем россиянин бьет кулаком по лицу несовершеннолетней. От неожиданности подросток падает на асфальт. Россиянин поднимает школьницу и начинает ее трясти. После он бросает ее на пороге магазина и убегает. Помочь девочке пытается пенсионерка, проходящая мимо.
По словам очевидцев, школьницу забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее оказалась сломана челюсть, кроме того, девочка получила сотрясение мозга.
Сотрудники полиции начали искать мужчину, напавшего на девочку-подростка.
11 марта сообщалось, что в городе Березники Пермского края подростки толпой избили десятилетнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшую россиянку доставили в больницу.