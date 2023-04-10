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10:51, 10 апреля 2023Россия

Россиянин жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы и попал на видео

В ростовском Азове мужчина напал на 14-летнюю школьницу посреди улицы и жестоко избил ее

В Азове Ростовской области мужчина напал на 14-летнюю школьницу посреди улицы и жестоко избил ее. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На видеоролике видно, как мужчина что-то громко доказывает девочке. Затем россиянин бьет кулаком по лицу несовершеннолетней. От неожиданности подросток падает на асфальт. Россиянин поднимает школьницу и начинает ее трясти. После он бросает ее на пороге магазина и убегает. Помочь девочке пытается пенсионерка, проходящая мимо.

По словам очевидцев, школьницу забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее оказалась сломана челюсть, кроме того, девочка получила сотрясение мозга.

Сотрудники полиции начали искать мужчину, напавшего на девочку-подростка.

11 марта сообщалось, что в городе Березники Пермского края подростки толпой избили десятилетнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшую россиянку доставили в больницу.

Анна Щербакова
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