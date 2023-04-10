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09:58, 10 апреля 2023Россия

Виновником смертельного ДТП под Ярославлем оказался 29-летний отец двоих детей

Насмерть сбившим двух детей на тротуаре в Ярославской области оказался 29-летний мужчина
Начало событий в новости Пьяный российский водитель насмерть сбил двух детей на тротуаре

Фото: Telegram-канал SHOT

Насмерть сбившим двух детей на тротуаре в Рыбинске Ярославской области оказался 29-летний россиянин. После ДТП он пытался скрыться. Такие подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

Смертельная авария произошла вечером 9 апреля на Волжской набережной. Мужчина не справился с управлением и вылетел на тротуар на автомобиле Ford. В это время один мальчик ехал по велодорожке на самокате, второй — на велосипеде. Водитель попытался скрыться с места ДТП, когда увидел, что наехал на детей.

Погоню за ним устроили очевидцы аварии. Транспортное средство остановили на местном стадионе. Туда же подъехали полицейские. Восьмилетний ребенок погиб на месте, девятилетнего в состоянии комы доставили в больницу, но позже он скончался в реанимации.

В крови виновника ДТП обнаружили 0,8 миллиграмм на литр алкоголя. У мужчины у самого двое маленьких детей.

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Евгения Куликова
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