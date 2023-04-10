Пьяный российский водитель насмерть сбил двух детей на тротуаре

В Ярославской области пьяный водитель за рулем Ford насмерть сбил двух детей на тротуаре

В Рыбинске Ярославской области пьяный мужчина за рулем автомобиля насмерть сбил двух детей на тротуаре. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По данным правоохранителей, авария произошла на Волжской набережной. Пьяный 29-летний мужчина на Ford не справился с управлением и выехал на тротуар, где задавил детей. Россиянин после ДТП пытался скрыться с места происшествия.

Погибшими оказались дети восьми и девяти лет. Виновника случившегося задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и сопряженное с оставлением места совершения.

Ранее в Королеве Московской области водитель насмерть сбил двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина впоследствии врезался в остановку.