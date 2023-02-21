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00:09, 22 февраля 2023Россия

Водитель насмерть сбил двух детей в Подмосковье

Водитель иномарки насмерть сбил двух детей в Королеве Московской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Водитель иномарки насмерть сбил двух детей в городе Королеве Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону, передает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, автомобиль Nissan, за рулем которого находился 37-летний водитель, наехал на двух детей 2010=го и 2017 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, после чего машина врезалась в остановку.

В результате произошедшего 12-летняя девочка погибла на месте. Получившего травмы мальчика госпитализировали, однако позже он скончался.

16 февраля водитель фуры сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора на Краснодонской улице в Москве. Пострадавший ребенка госпитализировали. До этого, 6 февраля, водитель такси сбил женщину с ребенком на севере столицы.

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Марина Совина
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