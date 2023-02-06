В Москве такси сбило женщину с ребенком

Водитель такси сбил женщину с ребенком на севере Москвы

На севере Москвы водитель такси сбил женщину с ребенком. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла около дома 12 по улице Костякова. Там автомобиль наехал на двух человек. Где именно мать с ребенком переходили дорогу, неизвестно.

Пострадавшим оказывают помощь врачи, точных данных об их состоянии нет. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля Renault Logan сбил пенсионерку с ребенком, в результате чего они скончались. До этого жительница Уфы за рулем кроссовера перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза, и насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком.