Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 10 апреля 2023Россия

Российские подростки ворвались в кинотеатр и избили сотрудников дверной ручкой

В новосибирском Бердске подростки избили охранника и кассира в кинотеатре «Орион»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Новосибирской области группа подростков вломилась в кинотеатр и избила находившихся там сотрудников. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел вечером 8 апреля в кинотеатре «Орион» в Бердске. «В 22:50 у нас начался последний сеанс, мы закрыли входную дверь в зал и начали считать кассу. Вскоре прибежала толпа из 7-8 подростков: один парень лет 18, остальные — помладше, им 15-16 лет», — рассказала Полина Долгушина, которая работает в кинотеатре кассиром.

Россияне сломали входную дверь и использовали дверную ручку в качестве оружия. Охранник пытался их остановить, в результате чего завязалась драка. Кассир пыталась разнять участников потасовки, но получила несколько ударов по голове. На место приехала полиция, правонарушителей задержали.

Ранее в апреле в Калининской районе Санкт-Петербурга девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара, который защищал друга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Маск ответил на критику пользователей Twitter из-за поста Медведева об Украине
В Казахстане мужчина пропустил остановку и чуть не задушил водителя автобуса
Роман Костомаров приступил к физическим упражнениям
На Украине оценили ситуацию в Артемовске
Стали известны подробности о подготовке Костомарова к протезированию
Власти США шпионили за Зеленским
Россиянка покончила с собой после обмана мошенников
78-летняя грабительница банков попалась во время нового преступления
Определены города России с подешевевшим жильем
56-летняя Холли Берри снялась голой на балконе и восхитила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.