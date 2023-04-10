Российские подростки ворвались в кинотеатр и избили сотрудников дверной ручкой

В новосибирском Бердске подростки избили охранника и кассира в кинотеатре «Орион»

В Новосибирской области группа подростков вломилась в кинотеатр и избила находившихся там сотрудников. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел вечером 8 апреля в кинотеатре «Орион» в Бердске. «В 22:50 у нас начался последний сеанс, мы закрыли входную дверь в зал и начали считать кассу. Вскоре прибежала толпа из 7-8 подростков: один парень лет 18, остальные — помладше, им 15-16 лет», — рассказала Полина Долгушина, которая работает в кинотеатре кассиром.

Россияне сломали входную дверь и использовали дверную ручку в качестве оружия. Охранник пытался их остановить, в результате чего завязалась драка. Кассир пыталась разнять участников потасовки, но получила несколько ударов по голове. На место приехала полиция, правонарушителей задержали.

Ранее в апреле в Калининской районе Санкт-Петербурга девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара, который защищал друга.