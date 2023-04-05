В Петербурге девочки-подростки жестоко избили охранника бара

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара

В Калининской районе Санкт-Петербурга девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара, который защищал друга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, молодой человек решил помочь приятелю, который поссорился с незнакомцами в одной из соцсетей. Парень вместо товарища отправился на встречу со школьниками. Последние напали на него и избили до потери сознания.

Пострадавшего охранника госпитализировали с серьезными травмами. По словам молодого человека, в потасовке участвовали преимущественно девочки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале сообщалось, что охранник избил мужчину у универмага в центре Москвы. Пострадавший попал в больницу. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и три перелома на лице.

До этого в Санкт-Петербурге охранники кафе «Гризли» зверски избили посетителей, мужчины в результате потасовки получили черепно-мозговые травмы.