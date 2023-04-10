Премьер Польши посетит США для переговоров с производителями вооружений

Премьер Польши Моравецкий посетит США для переговоров с производителями вооружений

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит США для переговоров с производителями вооружений и для встречи в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы польского правительства.

Премьер пробудет в Соединенных штатах три дня с 11 по 13 апреля. «Визит будет охватывать несколько важных моментов. Среди них намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда», — рассказали в канцелярии.

Главной темой визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы обеспечения безопасности польской республики. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе.

«Одними из ключевых закупок для наших военных являются американские танки M1 Abrams и истребители F-35», — отметили в канцелярию главы польского правительства.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Он отметил, что Польша потенциально была готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках планов Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию.