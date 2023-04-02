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17:21, 2 апреля 2023Мир

Польша захотела активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию

Глава Бюро нацбезопасности Польши: Варшава готова активнее участвовать в планах НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава готова активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. С таким заявлением в беседе с DPA выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, его цитирует ТАСС.

Севера отметил, что Польша потенциально была готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках планов Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию.

Ранее председатель постоянной комиссии Совета Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков указал, что размещение российского ядерного оружия станет сдерживающим фактором от возможных посягательств на территориальную целостность республики.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Политик указал, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Варвара Кошечкина
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