В Белоруссии назвали российское тактическое ядерное оружие сдерживающим фактором

В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим внешние угрозы фактором

Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии не является нарушением международных обязательств Минска. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Это — серьезный шаг со стороны Беларуси и России. Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере», — отметил сенатор. Кроме того, по мнению Рачкова, размещение российского ядерного оружия станет сдерживающим фактором от возможных посягательств на территориальную целостность республики.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Политик указал, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

