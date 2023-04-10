Зеленский рассказал о дополнительных поставках вооружений из Польши

Зеленский заявил, что Польша направит Украине самоходные минометы, ракеты и 200 БМП

Польша направит Киеву дополнительные истребители МиГ-29, самоходные минометы и 200 боевых машин пехоты (БМП) Rosomak, половина из которых будет доставлена в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Euraktiv.

«Польша сделала все, что обещала по танкам: они уже есть в Украине, особенно танки Leopard. Есть новые договоренности по БМП – более 100 машин. По бронетранспортерам Rosomak — 200 машин, 100 сейчас и 100 позже», — сказал украинский лидер.

Ранее глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Снаряды калибра 125 миллиметров используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.