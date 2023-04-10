Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 10 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о дополнительных поставках вооружений из Польши

Зеленский заявил, что Польша направит Украине самоходные минометы, ракеты и 200 БМП

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша направит Киеву дополнительные истребители МиГ-29, самоходные минометы и 200 боевых машин пехоты (БМП) Rosomak, половина из которых будет доставлена в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Euraktiv.

«Польша сделала все, что обещала по танкам: они уже есть в Украине, особенно танки Leopard. Есть новые договоренности по БМП – более 100 машин. По бронетранспортерам Rosomak — 200 машин, 100 сейчас и 100 позже», — сказал украинский лидер.

Ранее глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Снаряды калибра 125 миллиметров используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Маск ответил на критику пользователей Twitter из-за поста Медведева об Украине
Роман Костомаров приступил к физическим упражнениям
Стали известны подробности о подготовке Костомарова к протезированию
Власти США шпионили за Зеленским
Россиянка покончила с собой после обмана мошенников
78-летняя грабительница банков попалась во время нового преступления
Определены города России с подешевевшим жильем
56-летняя Холли Берри снялась голой на балконе и восхитила фанатов
Москвичам показали «ожившую» в метро скамейку
Организовавшую нарколабораторию на даче москвичку задержали с ящиком мефедрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.