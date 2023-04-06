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15:18, 6 апреля 2023Наука и техника

Украина договорилась о производстве танковых снарядов

Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Об этом в четверг сообщил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

«Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Вчера в ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», — написал он.

Снаряды калибра 125 миллиметров используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.

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В марте стало известно, что предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд Вооруженных сил Украины на территории страны НАТО.

В том же месяце военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия пообещала передать Украине, не будут эффективными против новых российских танков.

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Даниил Иринин
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