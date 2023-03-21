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19:39, 21 марта 2023Наука и техника

В России оценили эффективность обещанных Киеву снарядов с ураном

Аналитик Дандыкин рассказал о недостаточной эффективности снарядов с обедненным ураном

Фото: Marko Djurica / Reuters

Снаряды с обедненным ураном, которые Британия пообещала передать Украине, не будут эффективными против новых российских танков и не приведут к росту онкозаболеваний среди населения. О недостаточной эффективности снарядов военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Аналитик напомнил, что боеприпасы с обедненным ураном использовали американские военные в Югославии. По его словам, тогда США применяли авиабомбы, и это привело к росту онкологических заболеваний.

«А Украине же Британия собирается передать именно снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для точечного применения и пробития хорошо бронированной техники. И сильного заражения от них быть не может. Но все равно, какой-то вред они, конечно, наносят. Да, на самом деле, они и нашим новым танкам ничего особо сделать не могут», — сказал Дандыкин.

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Для нарезной пушки L30A1 танка Challenger 2 разработали несколько типов бронебойных оперенных подкалиберных снарядов с сердечниками из обедненного урана, включая снаряды L26A1, L27A1 и L28A1.

Ранее в марте замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном.

В том же месяце издание Military Watch писало, что нарезная пушка ограничивает совместимость Challenger 2 со снарядами других западных танков, которые оснащены гладкоствольными орудиями.

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Даниил Иринин
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