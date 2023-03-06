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14:51, 6 марта 2023Наука и техника

В США рассказали о недостатках обещанных Украине Challenger 2

Military Watch: особенности танка Challenger 2 ограничат его эффективность на Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Toby Melville / Reuters

Британские танки Challenger 2, которые пообещали Украине, из-за особенностей конструкции не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя для Киева. О недостатках Challenger 2, которые ограничат их эффективность, пишет американское издание Military Watch.

Отмечается, что советские танки уже в 1960-е годы получили гладкоствольные орудия. Также гладкоствольными пушками оснащены танки Leopard 2 и M1 Abrams, а Challenger 2 станет единственным танком на поле боя с нарезной пушкой. Это снижает мощность боеприпасов британского танка и ограничивает совместимость со снарядами других западных боевых машин.

«Отсутствие совместимости с боеприпасами других членов НАТО особенно серьезно, поскольку Великобритания больше не производит боеприпасы для 120-миллиметровых нарезных орудий, как и ни одна страна в мире, из-за устаревания этого типа, а это означает, что при широком использовании этих танков на передовой запасы боеприпасов могут быстро иссякнуть», — пишет издание.

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Также в арсенале Challenger 2 отсутствуют осколочные боеприпасы, которые применяют в ходе специальной военной операции. Эти снаряды используют для противодействия пехоте. Также к недостаткам Challenger 2 отнесли устаревшие тепловизоры первого поколения и отсутствие отдельного тепловизионного прицела командира.

Издание пишет, что танк получил хорошо защищенную башню, но на корпусе присутствуют ослабленные участки без динамической защиты и композитов. «Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации», — отметили авторы.

В феврале премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон передаст Киеву танки Challenger 2 в марте. В январе Минобороны Великобритании заявило о начале подготовки танкистов Вооруженных сил Украины для освоения Challenger 2.

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Даниил Иринин
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