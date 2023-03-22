Украина начала производство снарядов калибра 122 миллиметра в стране НАТО

«Укроборонпром» начал производство снарядов калибра 122 миллиметра в стране НАТО

Государственное предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд Вооруженных сил Украины на территории страны НАТО. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram.

«"Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-миллиметрового снаряда за рубежом и уже успел отгрузить партию в Вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом производства снаряд прошел заводские испытания, которые подтвердили характеристики боеприпаса. В Минобороны утверждают, что количество осколков снаряда превышает этот показатель у советских аналогов.

Снаряды этого калибра используются в буксируемых гаубицах Д-30 и самоходных артиллерийских установках 2С1 «Гвоздика» советского производства.

В январе в «Укроборонпроме» заявили, что разработка нового ударного беспилотного летательного аппарата прошла завершающую стадию.