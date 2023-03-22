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19:52, 22 марта 2023Наука и техника

Украина начала производство снарядов калибра 122 миллиметра в стране НАТО

«Укроборонпром» начал производство снарядов калибра 122 миллиметра в стране НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Государственное предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд Вооруженных сил Украины на территории страны НАТО. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram.

«"Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-миллиметрового снаряда за рубежом и уже успел отгрузить партию в Вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом производства снаряд прошел заводские испытания, которые подтвердили характеристики боеприпаса. В Минобороны утверждают, что количество осколков снаряда превышает этот показатель у советских аналогов.

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Снаряды этого калибра используются в буксируемых гаубицах Д-30 и самоходных артиллерийских установках 2С1 «Гвоздика» советского производства.

В январе в «Укроборонпроме» заявили, что разработка нового ударного беспилотного летательного аппарата прошла завершающую стадию.

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Даниил Иринин
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