В Москве три человека отравились химикатами в пункте выдачи заказов

«112»: три человека отравились химикатами в пункте выдачи в Москве из-за разбитой посылки

В одном из пунктов выдачи СДЭК в Москве три человека отравились химикатами из-за разбитой посылки. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По его данным, один из сотрудников пункта выдачи разбил посылку, внутри которой, по предварительным данным, находился формальдегид. После случившегося работники СДЭК и его посетители, а также сотрудники первого этажа офисного здания почувствовали себя плохо и пожаловались на першение в горле и жжение в глазах.

Россиян пришлось эвакуировать, трем людям потребовалась медицинская помощь, одного из них госпитализировали. О состоянии пострадавших не сообщается. После случившегося помещение обрабатывают, пункт выдачи временно закрыт.

Ранее в Москве два человека погибли после употребления арбуза, купленного в магазине, — в их крови нашли следы смертельно ядовитого вещества этиленгликоля.

