В Минобороны рассказали о спасении военного после попадания пули в сердце

Минобороны: врачи госпиталя Вишневского спасли сержанта после ранения в сердце в зоне СВО

Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, они выполнили уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Операцию проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. В Минобороны уточнили, что пуля застряла в сердце мужчины.

Сержант попал под обстрел. Когда он поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину груди. Пуля попала между тканями бронежилета.

«Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка», — уточнили специалисты. В министерстве добавили, что после восстановления военный вернется к своим служебным обязанностям.

Ранее военный врач рассказал, что мобильность стала особенностью службы во время спецоперации на Украине. За время СВО медикам удалось усовершенствовать технику эвакуации раненых с поля боя.