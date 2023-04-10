В Минобороны рассказали о спасении военного после попадания пули в сердце
Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, они выполнили уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Операцию проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. В Минобороны уточнили, что пуля застряла в сердце мужчины.
Сержант попал под обстрел. Когда он поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину груди. Пуля попала между тканями бронежилета.
«Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка», — уточнили специалисты. В министерстве добавили, что после восстановления военный вернется к своим служебным обязанностям.
Ранее военный врач рассказал, что мобильность стала особенностью службы во время спецоперации на Украине. За время СВО медикам удалось усовершенствовать технику эвакуации раненых с поля боя.