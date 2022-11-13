Военный медик назвал особенность службы во время спецоперации

Военный медик заявил, что мобильность стала особенностью службы во время спецоперации

Военный медик, действующий на одном из важных участков запорожского направления, в беседе с РИА Новости назвал особенность службы во время спецоперации на Украине.

По его словам, особенность работы заключается в том, что военные действия идут очень мобильно и требуют постоянных передвижений. За время спецоперации медикам удалось усовершенствовать технику эвакуации раненых с поля боя и способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных, заявил специалист.

Так, медики стали использовать более расширенно средства связи. Например, она есть в санитарном автомобиле, чтобы отслеживать его местонахождение и состояние пострадавшего. Кроме того, медики применяют новые индивидуальные средства медицинской защиты: кровоостанавливающие салфетки, различные гемостатики и турникеты.

Ранее российские врачи извлекли из тела участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас. Пострадавшим оказался младший сержант Николай Пасенко. У него было проникающее ранение грудной клетки. После операции пациента доставили в Москву, где сейчас он проходит курс лечения и реабилитации.

Впоследствии оперировавший военного врач рассказал, что снаряд застрял у позвоночника между аортой, сверху него находилось сердце. Медики приняли решение не перевозить пострадавшего в крупный стационар и прооперировать его в Белгородской области. Врачи провели операцию в бронежилетах.

Позже Пасенко рассказал, что собирается обратно на передовую.