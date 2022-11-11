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15:42, 11 ноября 2022Россия

Проживший с гранатой в груди почти сутки российский солдат захотел на передовую

Сержант Пасенко, который прожил с гранатой в груди почти сутки, собрался на передовую

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Российский солдат Николай Пасенко, у которого в груди оказался неразорвавшийся снаряд, рассказал о ранении и заявил, что собрался обратно на передовую. Его цитирует KP.RU.

«На нас обрушился шквал огня, со всех сторон гудели украинские машины, летали дроны, наступала пехота. Националисты пытались взять нас в кольцо. Я сидел в окопе в бронежилете и каске — как положено, вдруг послышался сильный взрыв, а за ним — резкая боль под левым ребром, как будто мне туда кувалдой шарахнули», — вспоминает россиянин.

Он рассказал, что командир экипажа, когда вез его до госпиталя, маневрировал между падающими на дорогу снарядами. В больнице сначала ничего не нашли, из-за чего Пасенко почти сутки провел со снарядом внутри. Гранату обнаружили белгородские медики после того, как сделали снимок.

О том, что российские врачи извлекли из тела участника СВО неразорвавшийся боеприпас, стало известно 10 ноября. Пострадавшим оказался младший сержант Николай Пасенко. У него было проникающее ранение грудной клетки. После операции пациента доставили в Москву, где сейчас он проходит курс лечения и реабилитации.

Впоследствии оперировавший военного врач рассказал, что снаряд застрял у позвоночника между аортой, сверху него находилось сердце. Медики приняли решение не перевозить пострадавшего в крупный стационар и прооперировать его в Белгородской области. Врачи провели операцию в бронежилетах.

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Анастасия Шейкина
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