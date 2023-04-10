В Минобороны сообщили о формировании в новых регионах России частей ПВО ВКС

Генерал-лейтенант Демин: в новых регионах России сформировались части и соединения ПВО ВКС

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что в новых регионах страны были сформированы части и соединения ПВО ВКС, сообщает РИА Новости.

«В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил», — заявил представитель Минобороны.

По его словам, они помогают частям войсковой ПВО выполнять задачи по прикрытию важных объектов, а также крупных административно-промышленных центров, которые располагаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Демин рассказал, что знания на основе опыта военной спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск сил противовоздушной обороны.