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20:16, 10 апреля 2023Силовые структуры

В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом

В самарской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом, подростка госпитализировали

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В школе Самары девятиклассник ударил сверстника ножом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает KP.RU.

По данным издания, инцидент произошел утром в школе № 91. 16-летний россиянин принес с собой на уроки нож и во время ссоры на перемене ударил им другого ученика в шею и спину. Пострадавшего госпитализировали, на месте происшествия работают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция начала поиск подростков, пытавшихся поджечь женщину с братом. Молодые люди подкараулили ее возле магазина и стали угрожать дезодорантом и зажигалкой, после чего направили огонь в лицо женщины и ее младшему брату.

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Илона Палей
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