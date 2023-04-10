Российский губернатор высказался об обвиняемом в дискредитации армии хирурге

Калужский губернатор Шапша вступился за хирурга Евича, обвиняемого в дискредитации армии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вступился за фронтового хирурга Юрия Евича, обвиненного в дискредитации российской армии. Его высказывание приводится в Telegram-канале.

По сведениям Шапши, медик якобы критиковал обеспечение спецоперации на Украине. Административное дело о дискредитации против Евича завели после его лекции на Сахалине для сотрудников Росгвардии. Врачу вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

«Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию», — пояснил Шапша.

Калужский губернатор выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение по Евичу.

Юрий Евич приобрел известность, основав и возглавив Центр тактической медицины, который проводит обучение и тренировки.

6 апреля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлекать к исправительным работам за дискредитацию Вооруженных сил России. Он пообещал вынести инициативу на обсуждение.