В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии

Депутат Хамзаев предложил привлекать к исправительным работам за дискредитацию ВС России

Всех, кто дискредитировал Вооруженные силы (ВС) России, нужно в обязательном порядке привлекать к исправительным работам. Такие поправки в законодательство предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его цитирует РИА Новости.

«Лучше всего подобные наказания для звезд и публичных людей доходят через конкретный физический труд, без возможности заменить его финансовыми выплатами», — сказал парламентарий.

Хамзаев заявил, что соответствующее предложение он вынесет на обсуждение депутатов.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Согласно закону, теперь уголовно наказываться будут публичные действия по дискредитации любых участников СВО, включая добровольческие организации, формирования и лица, которые содействуют ВС России.