Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:40, 6 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии

Депутат Хамзаев предложил привлекать к исправительным работам за дискредитацию ВС России
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Всех, кто дискредитировал Вооруженные силы (ВС) России, нужно в обязательном порядке привлекать к исправительным работам. Такие поправки в законодательство предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его цитирует РИА Новости.

«Лучше всего подобные наказания для звезд и публичных людей доходят через конкретный физический труд, без возможности заменить его финансовыми выплатами», — сказал парламентарий.

Хамзаев заявил, что соответствующее предложение он вынесет на обсуждение депутатов.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Согласно закону, теперь уголовно наказываться будут публичные действия по дискредитации любых участников СВО, включая добровольческие организации, формирования и лица, которые содействуют ВС России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Анастасия Волочкова раскрыла источники финансирования своих выступлений
Авианосец ВМС Китая вышел в океан и приблизился к Тайваню
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
Блогерша сняла номер на Бали за 480 рублей и отказалась впредь отдыхать в Сочи
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов
Названы самые необычные вакансии в России
Император Японии запланировал посещение Индонезии с официальным визитом
В Подмосковье спасли 11-летнюю девочку с опухолью яичника
Негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+ объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.