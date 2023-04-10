Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны: российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские войска поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженный объект располагался вблизи населенного пункта Старица. В складе находились боеприпасы 67-й механизированной бригады ВСУ, добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, российские войска нанесли потери подразделениям противника в Харьковской области и Луганской народной республике. Всего за минувшие сутки на купянском направлении армия России уничтожила более 30 солдат ВСУ.

Кроме живой силы, на указанном направлении было уничтожено две бронемашины противника, а также буксируемое орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

В то же время на донецком направлении Вооруженные силы России уничтожили до 290 украинских солдат.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.