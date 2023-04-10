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14:16, 10 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные на донецком направлении за сутки уничтожили свыше 290 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что уничтожить такое число бойцов ВСУ на одном направлении удалось Южной группировки войск при помощи активных действий подразделений и работы артиллерии.

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На донецком направлении Украина за сутки потеряла пять боевых бронированных машин, четыре авто, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также две гаубицы. Помимо этого, в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) оказался уничтожен склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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