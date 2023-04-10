Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении
Российские военные на донецком направлении за сутки уничтожили свыше 290 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что уничтожить такое число бойцов ВСУ на одном направлении удалось Южной группировки войск при помощи активных действий подразделений и работы артиллерии.
На донецком направлении Украина за сутки потеряла пять боевых бронированных машин, четыре авто, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также две гаубицы. Помимо этого, в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) оказался уничтожен склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.