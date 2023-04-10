Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные на донецком направлении за сутки уничтожили свыше 290 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что уничтожить такое число бойцов ВСУ на одном направлении удалось Южной группировки войск при помощи активных действий подразделений и работы артиллерии.

На донецком направлении Украина за сутки потеряла пять боевых бронированных машин, четыре авто, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также две гаубицы. Помимо этого, в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) оказался уничтожен склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.