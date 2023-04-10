В сети удивились одной детали внешности Кейт Миддлтон на пасхальной службе

Кейт Миддлтон посетила пасхальную службу с красным маникюром

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила пасхальную службу в Виндзоре, и одна деталь ее внешности удивила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Известно, что Кейт Миддлтон отправилась на богослужение вместе с супругом принцем Уильямом и детьми. Для данного мероприятия она выбрала ярко-синий наряд. Она надела приталенное пальто на пуговицах с V-образным вырезом бренда Catherine Walker, шляпу-таблетку и остроносые нюдовые туфли. В свою очередь поклонники обратили внимание на цвет лака на руках любимицы, которая сделала темно-красный маникюр.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Луи Уэльский посещают пасхальную утреню в Виндзорском замке 9 апреля 2023. Фото: Antony Jones / GC Images

«Кажется, мы впервые видим, как она носит цветной лак для ногтей», — гласит один из комментариев. «Вы видите то же, что вижу я? Посмотрите на ногти принцессы. Удивительно», — заявила юзерша с никнеймом @Myspring131. «Разве согласно правилам члены королевской семьи могут пользоваться темным лаком для ногтей?» — поинтересовалась другая пользовательница.

В феврале принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевой одежде испанского массмаркетового бренда Zara. Кейт Миддлтон вышла в свет в длинном кремовом пальто, белой водолазке и юбке с узором «гусиные лапки» указанной марки стоимостью 20 фунтов стерлингов (примерно 1800 рублей).