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17:48, 10 апреля 2023Экономика

Tesla построит новую «мегафабрику» в Китае

Tesla объявила о строительстве нового завода аккумуляторов Megafactory в Китае

Фото: Stephen Lam / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla подписал соглашение с администрацией особого района Шанхая Линган о строительстве нового завода Megafactory в Китае. Об этом компания объявила в социальной сети Twitter.

В отличие от большей части производств аккумуляторов, которые в основном работают на рынок электромобилей, на новой площадке будут выпускать массивные батареи Megapack, способные стабилизировать электрические сети и выступать резервным источником энергии для зданий. Ожидаемая производственная мощность будущей фабрики составит 10 тысяч единиц общей емкостью около 40 гигаватт-часов в год. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в социальной сети, что завод в Китае дополнит имеющееся аналогичное производство в Калифорнии.

Строительство новой Megafactory станет еще одним шагом по обеспечению мировой экономики полностью безуглеродной энергией в рамках обновленного стратегического плана Tesla. Согласно данным компании, каждый Megapack может хранить более 3 мегаватт-часов энергии, одного заряда аккумулятора достаточно для электроснабжения 3,6 тысячи домов в течение часа.

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Информационное агентство «Синьхуа» уточнило, что строительство завода должно начаться в третьем квартале этого года, а запуск производства намечен на середину 2024 года.

Ранее во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск спрогнозировал, что полный переход мировой экономики на возобновляемые источники энергии произойдет не ранее, чем через 30-40 лет. Маск заявил, что у нынешней экономики, основанной на ископаемом топливе, очень большая индустриальная база, и даже если все выпускаемые автомобили станут электрическими, на замену всего имеющегося состава уйдет около двух десятилетий.

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Влада Горячева
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