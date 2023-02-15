Маск раскрыл срок полного перехода мира на возобновляемые источники энергии

Илон Маск: мировой переход на возобновляемые источники энергии займет не менее 30-40 лет

Полный переход мировой экономики на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не произойдет в ближайшем будущем и займет не менее 30-40 лет. Такие сроки во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае назвал основатель Tesla и SpaceX Илон Макс, передает ТАСС.

«Очевидно, что происходит переход на возобновляемые источники энергии, энергию ветра, солнца, на электромобили. В процентном отношении эта сфера растет очень быстро», — сказал миллиардер по видеосвязи.

По словам Маска, у нынешней экономики, основанной на ископаемом топливе, очень большая индустриальная база. И даже если все выпускаемые автомобили станут электрическими, на замену всего имеющегося состава уйдет около 20 лет, уверен бизнесмен.

«Так что все это происходит очень постепенно. Я бы говорил о временных рамках в 30-40 лет», — уточнил он.

Ранее Маск предлагал построить огромную солнечную панель в Испании, которая сможет обеспечить электроэнергией всю страну и часть Европы. Он также предложил Португалии активнее разрабатывать ВИЭ-проекты.