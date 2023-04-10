Казахстан собрался нарастить поставки нефти в обход России

Президент Казахстана Токаев заявил о необходимости увеличить поставки нефти в обход России

Поставки казахстанской нефти на мировой рынок через Азербайджан должны увеличиваться, а соответствующим соглашениям между странами надо придать долгосрочный характер. Об этом на брифинге с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

По его словам, страны собираются уделить особое внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики. В этом году Казахстан впервые поставил нефть с месторождения Кашаган из порта Актау через Азербайджан, теперь задача состоит в том, чтобы придать маршруту в обход России стабильный характер.

Токаев подчеркнул большое значение полноценного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющего доставлять грузы из Китая в Европу. Глава Казахстана указал, что для этого следует совершенствовать логистические услуги, создавать единых транспортных операторов, менять технические и тарифные условия, а также устранять административные барьеры и формировать замкнутый логистический цикл.

Ранее вице-премьер — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин во время визита в Баку сообщил, что республика нацелена на увеличение объема поставок нефти по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан. В целом общий транзит казахстанской нефти через Азербайджан в первом квартале 2023 года составил около 27 тысяч тонн.

Летом прошлого года на фоне проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК, ведет поставки через порт Новороссийска) Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным способом поставок казахстанской нефти на мировые рынки. Позднее он указал, что поставки через порты Актау и Курык надо довести до 20 миллионов тонн в год.