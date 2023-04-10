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21:30, 10 апреля 2023Мир

В европейской стране начался эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В испанской Валенсии начался эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Heino Kalis / Reuters

В испанском городе Валенсия начался эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, передает телеканал Antena 3.

Уточняется, что по такому графику сотрудники будут работать в течение месяца начиная с 10 апреля. Их рабочий день будет длиться 8 часов. Подобное решение городские власти приняли в результате переговоров с профсоюзами, различными учреждениями и компаниями. Как сообщает телеканал, целью эксперимента является изучение влияния 32-часовой рабочей недели на благополучие населения, экономику и окружающую среду города.

Отмечается, что введению тестовой меры поспособствовало среди прочего то, что на три понедельника месяца выпали государственные праздники. По данным Antena 3, итоги эксперимента будут подведены в июле в инновационном центре Лас Навес при городском совете.

Ранее стало известно о решении испанских властей выплатить компаниям до 150 тысяч евро за сокращение рабочей недели без снижения заработных плат для сотрудников. Сообщалось, что на инициативу будет выделено 10 миллионов евро, а поучаствовать в ней смогут 60-70 малых и средних предприятий.

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Варвара Кузьмина
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