В европейской стране начался эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В испанской Валенсии начался эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

В испанском городе Валенсия начался эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, передает телеканал Antena 3.

Уточняется, что по такому графику сотрудники будут работать в течение месяца начиная с 10 апреля. Их рабочий день будет длиться 8 часов. Подобное решение городские власти приняли в результате переговоров с профсоюзами, различными учреждениями и компаниями. Как сообщает телеканал, целью эксперимента является изучение влияния 32-часовой рабочей недели на благополучие населения, экономику и окружающую среду города.

Отмечается, что введению тестовой меры поспособствовало среди прочего то, что на три понедельника месяца выпали государственные праздники. По данным Antena 3, итоги эксперимента будут подведены в июле в инновационном центре Лас Навес при городском совете.

Ранее стало известно о решении испанских властей выплатить компаниям до 150 тысяч евро за сокращение рабочей недели без снижения заработных плат для сотрудников. Сообщалось, что на инициативу будет выделено 10 миллионов евро, а поучаствовать в ней смогут 60-70 малых и средних предприятий.